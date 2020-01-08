2020-01-08T12:34:09+03:00
Звезды

В Вологде продолжаются бесплатные интерактивные экскурсии по микрорайонам

Интерактивные экскурсии начали проводить с сентября 2019 года
Евдокия САХАРОВА
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В областной столице возобновились интерактивные экскурсии по микрорайонам, их реализует Ассоциация ТОС Вологды и Центр по работе с населением при поддержке Фонда президентских грантов. В новом году ближайшая культурная программа пока запланирована на 8 января, 22 и 25. Все экскурсии разные.

8 января прошла экскурсия по Заречью «И за рекой люди живут. Истории Заречья». 22 января в филиале КДЦ «Забота» на ул. Преображенского, 49 покажут видеосюжет «История Ковырино: от барской усадьбы до наших дней». Начало в 14.00. 25 января в 13.00 запланирована экскурсия «Частица большой Вологды. Говорово». Место встречи – школа № 30 на ул. Костромская, 6.

Все экскурсии бесплатные, но необходимо записываться группе в соцсети ВКонтакте. Там уже расположены отзывы участников и фотоотчеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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