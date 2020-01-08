В Белозерске вандалы разрушили детскую площадку
Жители Белозерска пожаловались на вандалов, которые ночью вырвали с корнем развлекательные объекты на детской площадке. Фотографии появились в паблике Подслушано Белозерск. Автор показал сломанные качели, горки и лесенки, поваленные на снег.
Комментирующие в свою очередь пожаловались на плохое крепление самих "аттракционов", которые шатались и без хулиганов. Кто знает, насколько безопасны постройки для детей.
В Вологде же жители Тепличного микрорайона обиделись на жестоких подростков, которые развалили снеговика у дома №11. Взрослые просили пощадить снежную фигуру, но молодежь еще с большей жестокостью принялась за уничтожение. Вологжане начали бояться, что от снеговиков они переключатся на окна, поэтому вызвали полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU