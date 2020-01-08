В Белозерске вандалы разрушили детскую площадку

8 Янв. 2020 2020-01-08T11:49:38+03:00

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Жители Белозерска пожаловались на вандалов, которые ночью вырвали с корнем развлекательные объекты на детской площадке. Фотографии появились в паблике Подслушано Белозерск. Автор показал сломанные качели, горки и лесенки, поваленные на снег.

Комментирующие в свою очередь пожаловались на плохое крепление самих "аттракционов", которые шатались и без хулиганов. Кто знает, насколько безопасны постройки для детей.

В Вологде же жители Тепличного микрорайона обиделись на жестоких подростков, которые развалили снеговика у дома №11. Взрослые просили пощадить снежную фигуру, но молодежь еще с большей жестокостью принялась за уничтожение. Вологжане начали бояться, что от снеговиков они переключатся на окна, поэтому вызвали полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU