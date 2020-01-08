В Череповце по площади Химиков бешено носилась лошадь
В Череповце обезумевшая лошадь носилась по площади.Автор Светлана Шевелёва
В Череповце 5 января произошло ЧП: на площади Химиков из-под контроля вышла лошадь, на которой катали горожан. Ранее покорное животное испугалось взлетающей птицы и стало бегать по кругу с большой скоростью. В санях на тот момент находилась только хозяйка. Очевидцы пришли в ужас от неуправляемой лошади. Ее удалось остановить. Пассажирка, череповчане и сама лошадь отделались сильным стрессом, никто не пострадал.
На Вологодчине собираются запретить катание на лошадях в черте города, т.к. животные не всегда ведут себя предсказуемо и загрязняют прогулочные места навозом.
ИСТОЧНИК KP.RU