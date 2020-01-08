В Череповце по площади Химиков бешено носилась лошадь

8 Янв. 2020 2020-01-08T10:45:54+03:00

Женщина предлагала всем желающим покататься на санях, пока ее кобыла не взбесилась

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В Череповце 5 января произошло ЧП: на площади Химиков из-под контроля вышла лошадь, на которой катали горожан. Ранее покорное животное испугалось взлетающей птицы и стало бегать по кругу с большой скоростью. В санях на тот момент находилась только хозяйка. Очевидцы пришли в ужас от неуправляемой лошади. Ее удалось остановить. Пассажирка, череповчане и сама лошадь отделались сильным стрессом, никто не пострадал.

На Вологодчине собираются запретить катание на лошадях в черте города, т.к. животные не всегда ведут себя предсказуемо и загрязняют прогулочные места навозом.

ИСТОЧНИК KP.RU