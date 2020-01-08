2020-01-08T08:56:29+03:00
Происшествия

В Вологде в Рождество пенсионерка врезалась во внедорожник, трое пострадавших

ЧП произошло на улице Чернышевского у дома №143
Евдокия САХАРОВА
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7 января в 10:40 произошло серьезное ДТП на улице Чернышевского у дома №143. 70-летняя женщина за рулем иномарки «Рено Сандеро» летела со стороны Железнодорожной и врезалась в «Ховер», за рулем которого сидел 26-летний мужчина.

На заднем сидении Рено в специальном кресле находилась двухлетняя девочка. Медики подозревают у нее сотрясение. Пострадала сама пенсионерка и 26-летняя пассажирка «Ховера». С серьезными травмами их госпитализировали. Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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