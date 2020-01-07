МЧС рассказало, как определить крепость льда

7 Янв. 2020 2020-01-07T17:11:19+03:00

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МЧС опубликовало памятку для тех, кто выходит на лед. Оказывается, лёд голубого цвета — прочный, а имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным и обрушивается без предупреждающего потрескивания.

Рюкзак при прогулке по реке рекомендуется разместить на одном плече, чтобы в чрезвычайной ситуации можно было бы легко скинуть. Полезно брать с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с большой петлей на конце и грузом, чтобы кинуть его провалившемуся (петлю продевают подмышки). При провале стоит попытаться, не обламывая кромку, без резких движений выбраться на лед. Необходимо наползать грудью и вытаскивать на поверхность ноги. Потом перекатиться и ползком двигаться в сторону, куда шли.

Спасателям советуют увеличивать площадь опоры, подложив лыжи, фанеру или доску. Когда человек выбрался из воды, с него необходимо снять одежду, отжать и надеть снова, если нет сухой. Можно укутать спасенного полиэтиленом, чтобы сохранить тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU