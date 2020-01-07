Пенсионер отдал 40 тысяч девушке с сайта знакомств на Новый год

7 Янв. 2020 2020-01-07T16:56:05+03:00

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В Вологде 61-летний мужчина надеялся, что за 40 тысяч рублей к нему придет дама на Новый год, но оказался обманут. Он повстречался с незнакомкой на одном из сайтов. Вологжанин жаждал компании в праздничную ночь - женщина согласилась, но попросила наличности на выпивку и закуску. Пенсионер перевел ей крупную сумму. Мошенница на встречу так и не явилась, на телефон больше не отвечала.

Разочарованный такой несправедливостью мужчина подал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело, полицейские ищут подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU