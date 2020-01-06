Наряд бойцов Росгвардии поймал пьяного за рулем
Тот разъезжал на автомобиле по вологодскому Заречью
Изменить размер текста:
Сотрудники Росгвардии выловили водителя-"шахматиста" подшофе. Около 4:30 ночи 6 января наряд вневедомственной охраны находился в Заречье Вологды. На улице Горького росгвардейцы заметили автомобиль "Шевроле Нива", которые активно перестраивался из одной полосы в другую, создавая аварийные ситуации.
Было принято остановить автомобиль. За рулем оказался 47-летний водитель, он был нетрезв. Нарушителя порядка на дороге передали сотрудникам ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU