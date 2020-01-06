Почти 200 череповчан поменяли имя в прошлом году

6 Янв. 2020 2020-01-06T15:52:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Череповце около 200 человек за минувший год поменяли имена. Как сообщает официальный сайт Череповца, в череповецкий ЗАГС для смены имени, отчества или фамилии обратились 189 человек. По словам начальника территориального отдела ведомства Наталии Лазаревой, меняют фамилию по разным основаниям. Например, женщина меняет фамилию при регистрации брака, а потом решает вернуть свою. При разводе женщина сначала оставляет фамилию мужа, а потом решает вернуть девичью. Иногда меняют фамилию из-за неблагозвучности. Фамилию можно брать или родных, или придумать самим. Иногда меняют имя, если свое не нравится, а есть верящие в астрологию.

"Но я не советую менять имя бездумно, поскольку могут возникнуть проблемы при оформлении пенсии", - дает совет Наталия Лазарева.

Сменить имя, отчество, фамилию или все сразу можно после 14 лет. Тем, кто младше 18 лет, необходимо согласие родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU