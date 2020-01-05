В Вологодской области на трассе погибла 18 -летняя девушка
Автомобиль врезался в столб
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Жизнь 18-летней девушки унесла серьёзная авария, которая произошла 4 января рано утром на 320 километре автодороги Вологда – Медвежьегорск.
Около 4:45 автомобиль «Фольксваген Пассат» съехал с проезжей части и врезался в опору линии электропередач.
В результате удара погибла девушка 2001 г.р., пассажирка иномарки. Автомобилем управлял 25-летний молодой человек. Он и ещё одна пассажирка, которой 17 лет, получили травмы.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства трагедии, сообщает пресс-служба областного УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU