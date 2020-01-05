2020-01-05T18:15:14+03:00
Происшествия

В Вологодской области на трассе погибла 18 -летняя девушка

Автомобиль врезался в столб
Иван Чухнин
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Жизнь 18-летней девушки унесла серьёзная авария, которая произошла 4 января рано утром на 320 километре автодороги ВологдаМедвежьегорск.

Около 4:45 автомобиль «Фольксваген Пассат» съехал с проезжей части и врезался в опору линии электропередач.

В результате удара погибла девушка 2001 г.р., пассажирка иномарки. Автомобилем управлял 25-летний молодой человек. Он и ещё одна пассажирка, которой 17 лет, получили травмы.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства трагедии, сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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