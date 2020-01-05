2020-01-05T18:24:14+03:00
Происшествия

В Вологодской области нашли тело рыбака, пропавшего 29 декабря

Инцидент произошел в Череповецком районе
Иван Чухнин
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Мужчине было 40 лет.Мужчине было 40 лет.
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29 декабря 40-летний мужчина отправился на рыбалку и исчез. И лишь сейчас появилась информация о судьбе череповчанина.

Как оказалось, на Рыбинском водохранилище возле острова Ваганиха спасатели обнаружили полынью - они предположили, что это место провала мотобуксировщика с санями. К поискам были приглашены водолазы. Они -то и поставили точку в произошедшем.Специалисты нашли затонувшую технику и тело пропавшего мужчины. Оно было доставлено на берег.

Из-за теплой погоды лёд на водоёмах Вологодчины остается тонким. Поэтому выход на него запрещен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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