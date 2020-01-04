4 Янв. 2020 2020-01-04T14:39:18+03:00

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Новогодний арт-объект- светящийся шар в центре Вологды - вновь погас. Ранее его уже "отключали" вандалы. На сей раз причина была иной.

Светящийся шар, оригинальное крашение города, этой ночью отключили от электричества. Это сделано, как сообщает администрация города, ради безопасности людей. Из-за теплой погоды вокруг объекта появились лужи, которые могли бы привести к короткому замыканию..

Шар решено перенести на другое, более сухое место.

Напомним, шар стоимостью в 470 тысяч рублей за несколько дней уже был обесточен - его деформировали вандалы.

ИСТОЧНИК KP.RU