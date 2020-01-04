Грабителя поймали по горячим следам возле Введенского кладбища в Вологде

4 Янв. 2020 2020-01-04T14:30:46+03:00

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В Вологде на мужчину напал грабитель. Наглое преступление было совершено 3 января в Вологде, на улице Карла Маркса.

В полицию обратился 50-летний мужчина, на которого напал прохожий и отобрал сумку. Пропали 4500 рублей - сдача из магазина, где потерпевший покупал сигареты. Мелких денег у него не было , так что он расплатился 5000 купюрой.

Потерпевший вспомнил стоявшего за ним в очереди - тот видел, как он положил сдачу в кошелёк.

Этого мужчину задержали в одной из квартир в районе Введенского кладбища. Подозреваемым оказался 45-летний, ранее судимый житель Вологды. Он и признался в грабеже. В отношении вологжанина возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU