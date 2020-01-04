Пятеро человек пострадало в ДТП на востоке Вологодской области

4 Янв. 2020 2020-01-04T14:19:12+03:00

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Еще одна авария произошла в Вологодской области. 4 января в начале 4 часа утра на 250 километре северного подъезда к Никольску, у деревни Ирданово, столкнулись две иномарки.

По предварительным данным УМВД России по Вологодской области, 32-летняя женщина управляла автомобилем «Дэу Нексия». Она выехала на полосу встречного движения, где двигался «Рено Логан» под управлением 20-летнего молодого человека. В результате лобового столкновения пострадало пятеро человек.

У водителя «Дэу» - травмы головы, у 33-летнего пассажира -травма ноги. Водитель «Рено» получил ушибы грудной клетки, его пассажирка, 21-летняя девушка, сидевшая на переднем сидении, получила переломы ног, а другая, также 21-летняя, ехавшая на заднем сидении, получила травму головы.

Все они доставлены в больницу, сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП. .

ИСТОЧНИК KP.RU