Погибли люди: в Вологодской области разбились две иномарки

3 Янв. 2020 2020-01-03T19:45:46+03:00

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В Вологодской области на трассе погибли люди. Две иномарки превратились в лом. 3 января днем произошла авария на 178 км автодороги Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг. Автомобилем "Ниссан Кашкай" управлял 24-летний водитель. Он врезался в "Киа Соренто", под управлением водителя 1972 г.р.. В результате ДТП водитель "Ниссана" и пассажир 1972г.р. автомобиля " Киа" погибли на месте.

Водитель "Киа" и пассажиры: женщина 1997г.р. из "Киа" и молодые люди 24 и 25 лет из "Ниссана" с многочисленными травмами доставлены в районную больницу. Обстоятельства ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU