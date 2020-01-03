В Вологде родились две тройни

3 Янв. 2020 2020-01-03T18:44:24+03:00

Подведены итоги рождаемости в областной столице за 2019 год

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Стало известно сколько малышей появилось в Вологде в 2019 году. Всего увидели свет 4374 малыша, из них около 2100 – девочки.

В Вологде детей в этом году чаще всего называли Артемом, Александром, Андреем, Софией, Ксенией и Анастасией.

Есть родители - любители называть младенцев редкими именами. Так, появились в Вологде Пенелопа, Лада, Афина, Забава, Иннокентий, Назар, Давид, Лука, Добрыня, Гордей, Филлип.

Как сообщает администрация города, в 2019 году в областной столице появились на свет 44 двойни и 2 тройни. Семьям, в которых родились сразу три ребенка, выплатят 500 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU