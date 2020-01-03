2020-01-03T18:44:24+03:00
Общество

В Вологде родились две тройни

Подведены итоги рождаемости в областной столице за 2019 год
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Стало известно сколько малышей появилось в Вологде в 2019 году. Всего увидели свет 4374 малыша, из них около 2100 – девочки.

В Вологде детей в этом году чаще всего называли Артемом, Александром, Андреем, Софией, Ксенией и Анастасией.

Есть родители - любители называть младенцев редкими именами. Так, появились в Вологде Пенелопа, Лада, Афина, Забава, Иннокентий, Назар, Давид, Лука, Добрыня, Гордей, Филлип.

Как сообщает администрация города, в 2019 году в областной столице появились на свет 44 двойни и 2 тройни. Семьям, в которых родились сразу три ребенка, выплатят 500 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24