10-летнему вологжанину предложили встать на воинский чет
В Вологодской области 10-летнего школьника пытаются поставить на воинский учет. Ему на домашний адрес пришла повестка - в ней требуется в срочном порядке явиться в военный комиссариат.
Озадаченная мама мальчика опубликовала фото документа в сети вместе со свидетельством о рождении. Женщина просит помощи юристов - насколько правомерны действия силовиков.
Ей уже пояснили, что на учёт юношей ставят лишь в 16 лет. До этого они проходят лишь плановые медицинские осмотры и первичную комиссию (14-15 лет). До этого времени подростки имеют юридически неприкосновенный статус для военкомата.
Представители военкомата пока молчат - у них выходные дни. Вероятней всего, произошла ошибка.
ИСТОЧНИК KP.RU