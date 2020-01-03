10-летнему вологжанину предложили встать на воинский чет

3 Янв. 2020 2020-01-03T18:28:27+03:00

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В Вологодской области 10-летнего школьника пытаются поставить на воинский учет. Ему на домашний адрес пришла повестка - в ней требуется в срочном порядке явиться в военный комиссариат.

Озадаченная мама мальчика опубликовала фото документа в сети вместе со свидетельством о рождении. Женщина просит помощи юристов - насколько правомерны действия силовиков.

Ей уже пояснили, что на учёт юношей ставят лишь в 16 лет. До этого они проходят лишь плановые медицинские осмотры и первичную комиссию (14-15 лет). До этого времени подростки имеют юридически неприкосновенный статус для военкомата.

Представители военкомата пока молчат - у них выходные дни. Вероятней всего, произошла ошибка.

ИСТОЧНИК KP.RU