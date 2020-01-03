Городской автобус столкнулся со спецмашиной в Вологде
Авария произошла на улице Преминина
Изменить размер текста:
В Вологде 3 января произошло столкновение автобуса, двигавшегося по маршруту № 7, и спец автомобиля «Форд».ографии с места ДТП появились в группе «Онлайн Вологда» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидца, автобус ехал по улице Сергея Преминина от вокзала в сторону улицы Архангельской. В это время из двора одного из домов выехал автомобиль «Форд Транзит». От столкновения автобуса разбилось лобовое стекло.
Как говорится в комментариях, «Форд» является автомобилем службы спецсвязи.
ИСТОЧНИК KP.RU