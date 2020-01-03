Городской автобус столкнулся со спецмашиной в Вологде

3 Янв. 2020 2020-01-03T18:01:25+03:00

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В Вологде 3 января произошло столкновение автобуса, двигавшегося по маршруту № 7, и спец автомобиля «Форд».ографии с места ДТП появились в группе «Онлайн Вологда» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидца, автобус ехал по улице Сергея Преминина от вокзала в сторону улицы Архангельской. В это время из двора одного из домов выехал автомобиль «Форд Транзит». От столкновения автобуса разбилось лобовое стекло.

Как говорится в комментариях, «Форд» является автомобилем службы спецсвязи.

ИСТОЧНИК KP.RU