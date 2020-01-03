2020-01-03T18:01:25+03:00
Происшествия

Городской автобус столкнулся со спецмашиной в Вологде

Авария произошла на улице Преминина
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вологде 3 января произошло столкновение автобуса, двигавшегося по маршруту № 7, и спец автомобиля «Форд».ографии с места ДТП появились в группе «Онлайн Вологда» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидца, автобус ехал по улице Сергея Преминина от вокзала в сторону улицы Архангельской. В это время из двора одного из домов выехал автомобиль «Форд Транзит». От столкновения автобуса разбилось лобовое стекло.

Как говорится в комментариях, «Форд» является автомобилем службы спецсвязи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24