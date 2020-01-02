Два человека погибли в вагончике на станции Семигородняя

2 Янв. 2020 2020-01-02T22:53:49+03:00

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ЧП случилось в Харовском районе. Об этом сообщает ГУ МЧС по Вологодской области. Сигнал прошел 1 января в 22:15 на станции Семигородняя. Горел заброшенный строительный металлический вагончик размером 6 на 2 метра. Пожарная машина прибыла на место через 2 минуты после получения сигнала, 14 минут потребовалось на ликвидацию пожара.

Как выяснилось, в вагончике находились два человека. Они погибли. Предположительно,

то мужчины 1971 года рождения. Сгорела внутренняя отделка вагончика, повреждена наружная отделка.

Вероятная причина пожара - неосторожность с огнем со стороны погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU