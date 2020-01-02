2 Янв. 2020 2020-01-02T22:57:06+03:00

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Под Череповцом ушли под лед два снегохода. ЧП ЧП случилось 1 января около 15 часов возле деревни Нова.

Об этом сообщает портал Gorodche.ru со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Череповца.

Сигнал поступил 1 января в 17:19. Звонивший сообщил о происшествии: о в окрестностях деревни Нова провалился под лёд снегоход с людьми. Спасатели отправились на место. Оказалось, что под лед ушли два снегохода.

— Сначала провалился один «Буран», потом второй, — сообщает директор Спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев. — Дело в том, что когда один провалился, ехавшие на нем выбрались и отправились за вторым. Но и второй тоже провалился. Люди смогли выбраться на берег, затонула лишь техника. Спасатели эвакуировали пострадавших в деревню Нова.

По словам Дмитрия Санакоева, толщина льда в этом месте реки Шексны составляет около 6 -7 сантиметров и вытащить технику нет никакой а возможности.

ИСТОЧНИК KP.RU