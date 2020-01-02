Подразделения ГИБДД в Вологде будут работать и в праздничные дни

2 Янв. 2020 2020-01-02T14:44:29+03:00

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Вологодские подразделения ГИБДД будут работать и в дни рождественских каникул.

Так, регистрационный отдел, подразделения выдачи водительских удостоверений и приема экзаменов на право управления машинами будут работать 3,4 и 8 января. Напомним, подразделения находятся в Вологде на улице Гагарина, 66 и будет работать в эти дни с 8:00 до 17:00 без обеда.

Кроме того, 3 января на Гагарина, 66 производят выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию автомобилей, свидетельства о соответствии таких транспортных средств требованиям безопасности, свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке грузов. Подразделение работает с 9:00 до 15:00 без перерыва на обед.

Получение справок о ДТП материальным ущербом и информацию по штрафами ГИБДД, кроме выявленных с помощью видеофиксации будут осуществлять 3 и 6 января в кабинете №8 на Гагарина, 83А с 8 до 16 часов, перерыв с 12:30 до 13:30. Об этом сообщает пресс-служба городского отдела ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU