Праздничный салют над Вологдой прогремит в 2 часа ночи
Сегодня главной площадкой Вологды станет площадь Революции. А главное событие - раздничный салют прогремит над Вологдой в 2 часа ночи 1 января.
Перед фейерверком, который станет кульминацией празднования Нового года, на площади пройдет праздничная программа «А у нас Новый год!» Мероприятие начнется в 23:00 31 декабря и продлится до 2:00 ночи.
В Новогоднюю ночь на площади выступяь столичные группы «Шериф» и «StanSax».
Группа "Шериф" известна по легендарной вокалистке групп «Мираж» и «Звезды» Наталье Гулькиной.
«StanSax» с саксофонисткой и певицей Анастасией Матусевич - предложит джазовые композиции. Праздничный салют пройдет в течение пяти минут и пяти секунд.
За это время прозвучит 1000 залпов. Считаем?
ИСТОЧНИК KP.RU