Праздничный салют над Вологдой прогремит в 2 часа ночи

СЕГОДНЯ 15:52 2019-12-31T15:52:15+03:00

Салют - главное событие года! Вы согласны? Фото: Иван Чухнин

Праздник начнется на площади Революции начнется с 23:00

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Сегодня главной площадкой Вологды станет площадь Революции. А главное событие - раздничный салют прогремит над Вологдой в 2 часа ночи 1 января.

Перед фейерверком, который станет кульминацией празднования Нового года, на площади пройдет праздничная программа «А у нас Новый год!» Мероприятие начнется в 23:00 31 декабря и продлится до 2:00 ночи.

В Новогоднюю ночь на площади выступяь столичные группы «Шериф» и «StanSax».

Группа "Шериф" известна по легендарной вокалистке групп «Мираж» и «Звезды» Наталье Гулькиной.

«StanSax» с саксофонисткой и певицей Анастасией Матусевич - предложит джазовые композиции. Праздничный салют пройдет в течение пяти минут и пяти секунд.

За это время прозвучит 1000 залпов. Считаем?

ИСТОЧНИК KP.RU