2019-12-31T14:10:47+03:00
Общество

Мэр Череповца сделал подарок: проезд в Новогоднюю ночь для горожан будет бесплатным

Ранее СМИ сообщали, что череповчане недовольны повышением тарифов
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Череповце изменили стоимость проезда в городском транспорте.

Его сделали бесплатным проезд в автобусах и трамваях в новогоднюю ночь.

Об решени мэра города Вадим Германов сообщает официальный сайт города. Кондукторы просто отправлены на выходной.

«1 января с 0:30 до 5:30 четыре автобусных маршрута (№ 2, 7, 13, 18) и трамвайный маршрут № 8 будут работать без кондукторов», — сообщил Вадим Германов.

Ранее сообщалось, что автобусы и трамваи будут работать по двойному тарифу.

Ряд СМИ проинформировало о недовольстве горожан, тем более цены на билет оказались выше, чем в Вологде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24