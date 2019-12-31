Мэр Череповца сделал подарок: проезд в Новогоднюю ночь для горожан будет бесплатным
В Череповце изменили стоимость проезда в городском транспорте.
Его сделали бесплатным проезд в автобусах и трамваях в новогоднюю ночь.
Об решени мэра города Вадим Германов сообщает официальный сайт города. Кондукторы просто отправлены на выходной.
«1 января с 0:30 до 5:30 четыре автобусных маршрута (№ 2, 7, 13, 18) и трамвайный маршрут № 8 будут работать без кондукторов», — сообщил Вадим Германов.
Ранее сообщалось, что автобусы и трамваи будут работать по двойному тарифу.
Ряд СМИ проинформировало о недовольстве горожан, тем более цены на билет оказались выше, чем в Вологде.
ИСТОЧНИК KP.RU