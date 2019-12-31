Мэр Череповца сделал подарок: проезд в Новогоднюю ночь для горожан будет бесплатным

СЕГОДНЯ 14:10 2019-12-31T14:10:47+03:00

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В Череповце изменили стоимость проезда в городском транспорте.

Его сделали бесплатным проезд в автобусах и трамваях в новогоднюю ночь.

Об решени мэра города Вадим Германов сообщает официальный сайт города. Кондукторы просто отправлены на выходной.

«1 января с 0:30 до 5:30 четыре автобусных маршрута (№ 2, 7, 13, 18) и трамвайный маршрут № 8 будут работать без кондукторов», — сообщил Вадим Германов.

Ранее сообщалось, что автобусы и трамваи будут работать по двойному тарифу.

Ряд СМИ проинформировало о недовольстве горожан, тем более цены на билет оказались выше, чем в Вологде.

ИСТОЧНИК KP.RU