В Вологде неизвестные подожгли на парковке иномарку

СЕГОДНЯ 09:15 2019-12-31T09:15:38+03:00

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В Вологде злоумышленник поджег иномарку. Во дворе дома № 47 по улице Челюскинцев в 2 часа ночи загорелась машина Toyota Land Cruiser 200 2011 года выпуска, принадлежащая 54-летнему мужчине. Областное управление МЧС сообщило, что пожарные смогли прибыть на место за 5 минут, еще 10 понадобилось на полное тушение. 2 пожарные машины и 8 человек личного состава спасали имущество вологжанина.

Автомобиль серьезно пострадал - сгорели передний бампер, фары и решетка радиатора. Повреждено и наружное покрытие.

ИСТОЧНИК KP.RU