Вологодские хоккеисты взяли 2 бронзы на международных турнирах

СЕГОДНЯ 08:45 2019-12-31T08:45:15+03:00

Юные хоккеисты команды "Вологда-2010" побывали в Чехии, а "Вологда-2005" в Канаде

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В Чехии в городах Фридек-Мистек и Острава прошел однодневный экспресс-турнир, который посетили и вологжане. Хоккейная команда «Вологда-2010» взяла бронзу на международном соревновании. Им удалось сыграть вничью с хозяевами льда - чешской командой «Виковице Ридера». Череповчане тоже участвовали в турнире с командой «Северсталь-2010».

Тем временем другая вологодская команда ХК «Вологда-2005» заняла третье место в группе на соревнованиях Bantam-Midget Tournament в канадском городе Уинсон.

ИСТОЧНИК KP.RU