Череповчанку обманули по телефону на 255 000 рублей

СЕГОДНЯ 08:22 2019-12-31T08:22:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Череповце в минувшие сутки неизвестные обманули 61-летнюю женщину на 255 тысяч рублей. Мошенники позвонили потерпевшей и убедили, что необходимо назвать данные карты и коды подтверждения, которые приходили в СМС, чтобы защитить ее банковский счет. После получения данных, преступники списали у череповчанки крупную денежную сумму.

Сотрудники УМВД России по Вологодской области за минувшие сутки зарегистрировали 3 заявления от жителей города Вологды и Череповецкого района о хищении денежных средств с банковских карт. Всего обманули вологжан на 267 тысяч рублей.

Полицейские советуют соблюдать простые правила: не верить звонками из "банков" (их служащие не станут интересоваться данными вашей карты), не сообщать никому персональные данные банковской карты (даже если приходят сомнительные сообщения и операции), не открывать подозрительные электронные письма с незнакомых адресов, покупать товар на проверенных сайтах и не перечислять деньги на электронные кошельки и счета мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU