ГАИ назвала главные причины ДТП на Вологодчине за этот год

СЕГОДНЯ 07:30 2019-12-31T07:56:44+03:00

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В Вологодской области ГАИ подвело итоги года. За прошедшие месяцы отмечен 11% рост ДТП по вине водителей, стаж которых не более 2 лет. Половина всех аварий произошла по вине начинающих водителей со стажем до 6 месяцев. 29% происшествий случились из-за нарушения скоростного режима, 26% из-за непредоставления преимущества в движении другому транспортному средству.

Специалисты госавтоинспекции напоминают, что Правила дорожного движения "написаны кровью", а их несоблюдение может повлечь смерть, инвалидность для вас, ваших близких или других людей, а также финансовые проблемы, уголовную ответственность. Не надо забывать использовать ремни безопасности, а в меняющихся погодных условиях стоит и вовсе воздержатся от поездок на личном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU