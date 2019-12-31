Вологодская ГИБДД получила 59 новых иномарок
Полсотни новеньких Шкод разъедутся по муниципалитетам области
-Фото: Областной УГИБДД
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Вологодская ГИБДД получила 59 новых иномарок в рамках федеральной программы обновления автопарка. Автомобили Шкода Октавия стоимостью 1,8 миллиона рублей были торжественно переданы специалистам различных подразделений ГИБДД на Кремлевской площади в Вологде.
Новые машины имеют повышенные динамические характеристики и снабжены спецустройствами, радиостанциями и видеорегистраторами. Обновленный автопарк позволит полицейским в экстренных случаях действовать на дорогах более оперативно, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU