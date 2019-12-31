Вологжанам напоминают, что на лед выходить нельзя

СЕГОДНЯ 06:53 2019-12-31T06:53:54+03:00

В Вологде все еще действует запрет выхода на лёд - несколько человек там уже погибли

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В областной столице лёд все еще не безопасен. Спасатели предупреждают жителей Вологды, что прогулка по неокрепшему подтаявшему льду может стоить жизни: несколько людей уже утонули. Кроме того, за нарушение положен штраф до 3 тысяч рублей.

Каждый день эксперты проверяют толщину льда на реке Вологде. На данный момент, в среднем толщина замерзшей корки составляет 7-8 сантиметров, сообщает пресс-служба администрации Вологды. У улиц Карла Маркса и Горького, а также у моста 800-летия, толщину льда оценивают всего 4-6 сантиметра.

Массовый выход людей на лед разрешен, только когда лед достигнет толщины в 20 см, одиночно с 10 см.

ИСТОЧНИК KP.RU