Вологжанам напоминают, что на лед выходить нельзя
В областной столице лёд все еще не безопасен. Спасатели предупреждают жителей Вологды, что прогулка по неокрепшему подтаявшему льду может стоить жизни: несколько людей уже утонули. Кроме того, за нарушение положен штраф до 3 тысяч рублей.
Каждый день эксперты проверяют толщину льда на реке Вологде. На данный момент, в среднем толщина замерзшей корки составляет 7-8 сантиметров, сообщает пресс-служба администрации Вологды. У улиц Карла Маркса и Горького, а также у моста 800-летия, толщину льда оценивают всего 4-6 сантиметра.
Массовый выход людей на лед разрешен, только когда лед достигнет толщины в 20 см, одиночно с 10 см.
ИСТОЧНИК KP.RU