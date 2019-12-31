В Череповце появилась школа олимпийского резерва
Спортшкола №3 в городе металлургов удостоилась олимпийского статуса
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В Череповце спортшкола №3 получила звание школы олимпийского резерва. Воспитанники учреждения - дзюдоисты и боксеры на соревнованиях всероссийского уровня подтвердили право на то, чтобы их отделения носили олимпийский статус. Дети, занимающиеся восточными единоборствами отметились еще в 2016 году на Спартакиаде спортивных школ России. Недавно заметили и достижения боксеров.
Череповецкое учебное заведение теперь носит гордое название "Спортивная школа олимпийского резерва №3", сообщает спорткомитет Череповца.
ИСТОЧНИК KP.RU