В Череповце появилась школа олимпийского резерва

СЕГОДНЯ 06:43 2019-12-31T06:43:47+03:00

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В Череповце спортшкола №3 получила звание школы олимпийского резерва. Воспитанники учреждения - дзюдоисты и боксеры на соревнованиях всероссийского уровня подтвердили право на то, чтобы их отделения носили олимпийский статус. Дети, занимающиеся восточными единоборствами отметились еще в 2016 году на Спартакиаде спортивных школ России. Недавно заметили и достижения боксеров.

Череповецкое учебное заведение теперь носит гордое название "Спортивная школа олимпийского резерва №3", сообщает спорткомитет Череповца.

ИСТОЧНИК KP.RU