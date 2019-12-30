2019-12-30T17:54:58+03:00
Общество

11 машиин "Магистрали" разбрасывают в Вологде противогололедную смесь

Остальные данные предприятия засекречены
Иван Чухнин
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Портал "Город Во" 30 декабря задал вопрос о планах на уборку улиц перед Новым годом главному снегоуборочному предприятию областной столицы - "Магистрали".

Там сообщили, что на улицах Вологды работает всего 11 машин, которые не убирают снег, а занимаются разбрасыванием противогололедной смести, состоящей из песка и соли.

По телефону 28-11-11, рекомендованному администрацией города как раз для связи с коммунальщиками, несколько человек брали трубку, но так и не решились называть свое имя и должность. По словам анонимных сотрудников "Магистрали", получающей сотни миллионов рублей из бюджета города, информация об уборке города является секретной и доступна только департаменту городского хозяйства администрации города.

Между тем ООО "Магистраль" который год подряд является единственным подрядчиком у горадминистрации на уборку улиц. Сейчас компания "дорабатывает" контракт на 85 миллионов рублей, которые осваивала с октября до конца 2019 года. С начала 2020 года ООО "Магистраль" выиграла у администрации новый контракт на 9 месяцев за 299 911 813,30 рублей, сообщает "Город Во".

ИСТОЧНИК KP.RU

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11 машиин "Магистрали" разбрасывают в Вологде противогололедную смесь
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