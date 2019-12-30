Пикап на вологодской дороге пошел на обгон, но сбил 89-летнего пешехода

СЕГОДНЯ 17:46 2019-12-30T17:46:41+03:00

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89-летний пенсионер погиб на дороге. 30 декабря на 58-м километре автодороги Вологда - Медвежьегорск его сбил пикап.

Как сообщает областное УМВД, ЧП произошло около 10:15 утра. За рулем автомобиля Митсубиси L 200 находился 58-летний водитель, он пошел на обгон другой машины, но авто занесло, выкинуло на обочину, где, в соответствиями с правилами движения, навстречу транспортному потоку шел пенсионер.

89-летний мужчина от травм скончался в машине скорой помощи. Сама иномарка оказалась в кювете.

ГИБДД уточняет все обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU