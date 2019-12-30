В Вологде Российский Дед Мороз начнет Рождественскую сказку

СЕГОДНЯ 17:15 2019-12-30T17:21:40+03:00

Российский Дед Мороз не мог обойти Вологду стороной. Фото: Алексей ФОКИН

Старт проекта будет дан 30 декабря на прлощади Революции

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Старт праздничного представления с участием Российского Деда Мороза состоится на площади Революции 30 декабря в 18:00.

Проект «Рождественская сказка», который вошел в топ-10 главных новогодних событий России, включает 30 развлекательных программ.

Российский Дед Мороз сегодня встретится с вологжанами на главной площади Вологды. Всем желающим обещан сюрприз — выступление московского театра «Огненные люди».

Однако, из-за праздничных мероприятий движение в центре города для автомобилей будет запрещено.

К слову, весь город с утра страдает от пробок - выпавший снег и неимоверное количество машин сделали его некомфортным для передвижения на автомобилях.

ИСТОЧНИК KP.RU