В Вологде Российский Дед Мороз начнет Рождественскую сказку
Старт праздничного представления с участием Российского Деда Мороза состоится на площади Революции 30 декабря в 18:00.
Проект «Рождественская сказка», который вошел в топ-10 главных новогодних событий России, включает 30 развлекательных программ.
Российский Дед Мороз сегодня встретится с вологжанами на главной площади Вологды. Всем желающим обещан сюрприз — выступление московского театра «Огненные люди».
Однако, из-за праздничных мероприятий движение в центре города для автомобилей будет запрещено.
К слову, весь город с утра страдает от пробок - выпавший снег и неимоверное количество машин сделали его некомфортным для передвижения на автомобилях.
ИСТОЧНИК KP.RU