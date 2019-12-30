В Вологодском районе решили проблемы обманутых дольщиков

СЕГОДНЯ 16:05 2019-12-30T16:05:02+03:00

Накануне нового года ключи от квартир получили около 200 человек

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Около 200 обманутых дольщиков Вологодского района получили долгожданное жилье.

В Вологодском районе в эксплуатацию ввели два дома, которые строили при участии дольщиков, но достраивали за счет областного бюджета. На объекты выехали председатель Правительства области Антон Кольцов, заместитель Губернатора области Антон Стрижов, глава Вологодского района Сергей Жестянников и руководитель администрации Вологодского района Игорь Быков.

Один из объектов - 206-квартирный дом 6/8 по ул. Сосновой в Кувшиново. 167 дольшиков пять лет ждали исполнения желания.

Кроме того, ключи от квартир получили 55 дольщиков 4-го дома по улице Радужной в Алексино. Достройкой этого дома занималось два инвестора.

Напомним, Сергей Жестянников принял Вологодский район после Александра Гордеева с 9 проблемными объектами. "В 2020 год входим уже с решенными вопросами по всем объектам", - подчеркнул глава Вологодского района.

За свои права, деньги и квартиры активно боролись сами дольшики. Под их нажимом областными депутатами был принят региональный закон, позволяющий за счет областного бюджета, в частности, предоставляя инвесторам земельные участки в аренду без торгов, а также льготное подключение объектов к инженерной инфраструктуре, решить проблемы долгостроев.

ИСТОЧНИК KP.RU