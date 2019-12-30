Деды Морозы перед вологжанами явились на байдарках
Традицию появляться на санях нарушили баабаевские Деды Морозы. Пять зимних волшебников совершили сплав по реке Колпь на байдарках!
Нарушение традиции отчасти связано с погодными условиями: зима на Русском Севере на удивление теплая и бесснежная, до сих пор большинство рек не покрылось льдом. Но, казалось бы недостаток - отсутствие снега и незамерзшая река сделали новогодний праздник в Бабаево незабываемым и оригинальным.
Как комментирует Дмитрий Белугин, "этим мероприятием удалось добавить в жизнь немного ярких красок".
Все, кто видел волшебников с берега, не могли остаться равнодушными. Тем более, волшебники подплывали к берегу, угощали жителей сладостями. Так что хорошее настроение было обеспечено всем.
Фотографии заплыва появились в соцсетях. Отзывы - только положительные:
«Ребята, спасибо! Все считали, что это горе - нет ни льда, ни снега. А вы всем сумели подарить сказку!» - пишет потрясенная жительница Бабаево, мама двоих детей Татьяна Соколова.
Фото со страницы Леонида Вересова "ВКонтакте".
ИСТОЧНИК KP.RU