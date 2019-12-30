Деды Морозы перед вологжанами явились на байдарках

СЕГОДНЯ 14:01 2019-12-30T14:30:27+03:00

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Традицию появляться на санях нарушили баабаевские Деды Морозы. Пять зимних волшебников совершили сплав по реке Колпь на байдарках!

Нарушение традиции отчасти связано с погодными условиями: зима на Русском Севере на удивление теплая и бесснежная, до сих пор большинство рек не покрылось льдом. Но, казалось бы недостаток - отсутствие снега и незамерзшая река сделали новогодний праздник в Бабаево незабываемым и оригинальным.

Как комментирует Дмитрий Белугин, "этим мероприятием удалось добавить в жизнь немного ярких красок".

Все, кто видел волшебников с берега, не могли остаться равнодушными. Тем более, волшебники подплывали к берегу, угощали жителей сладостями. Так что хорошее настроение было обеспечено всем.

Фотографии заплыва появились в соцсетях. Отзывы - только положительные:

«Ребята, спасибо! Все считали, что это горе - нет ни льда, ни снега. А вы всем сумели подарить сказку!» - пишет потрясенная жительница Бабаево, мама двоих детей Татьяна Соколова.

Фото со страницы Леонида Вересова "ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU