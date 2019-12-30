В Вологде водитель сбил дорожный знак и получил травму

СЕГОДНЯ 13:43 2019-12-30T14:31:28+03:00

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В Вологде на лукьяновском виадуке произошло ДТП. 30-летний водитель «Дэу Нексия» двигался по Белозерскому шоссе от центра города в направлении Лукьянова и не справился с управлением.

Инцидент произошел 28 декабря в полночь на ул. Ударников, около дома №34. Иномарка вылетела с дороги и врезалась в дорожный знак. Машина получила кузовные повреждеия. Водитель - травмы. Он был госпитализирован, сообщает городской отдел ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU