В Вологде водитель сбил дорожный знак и получил травму
ДТП случилось на лукьновском виадуке
Водитель получил травмы.Фото: пресс-служба областного УМВД.
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В Вологде на лукьяновском виадуке произошло ДТП. 30-летний водитель «Дэу Нексия» двигался по Белозерскому шоссе от центра города в направлении Лукьянова и не справился с управлением.
Инцидент произошел 28 декабря в полночь на ул. Ударников, около дома №34. Иномарка вылетела с дороги и врезалась в дорожный знак. Машина получила кузовные повреждеия. Водитель - травмы. Он был госпитализирован, сообщает городской отдел ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU