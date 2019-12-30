2019-12-30T14:32:58+03:00
Происшествия

ГИБДД Череповца просит помощи очевидцев двух аварий

Их просят позвонить в группу розыска
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Отдел ГИБДД Череповца ищет очевидцев двух ЧП на дорогах. Одно ДТП случилось 20 декабря, второе - 22-го.

20 декабря у дома 30 на улице Мира, что на конечной маршрута, остановка «Доменная», около 7:50 из автобуса маршрута № 27 (экспресс) мужчина выпал из автобуса.

А 22 декабря у дома 106 по улице Краснодонцев, с 22 до 23 часов неустановленная машина протаранила автомобиль «Форд-Фокус», после чего покинула место ДТП.

Всех очевидцев ДТП просят позвонить в группу розыска ГИБДД по телефонам: 67–12–90, 67–12–57 — розыск ОР ДПС ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу или предоставить по адресу: Череповец, ул. Промышленная, 2, каб. № 202 (пн, вт, ср, пт — с 08.00 до 12.30, с 13.30 до 17.00; чт — с 08.00 до 12.30).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
11 машиин "Магистрали" разбрасывают в Вологде противогололедную смесь
Пикап на вологодской дороге пошел на обгон, но сбил 89-летнего пешехода
В Вологде Российский Дед Мороз начнет Рождественскую сказку
В Вологодском районе решили проблемы обманутых дольщиков
Деды Морозы перед вологжанами явились на байдарках
В Вологде водитель сбил дорожный знак и получил травму
Почтальон из Вологодской области стала героем Всероссийского проекта «Гордость России»
ГИБДД Череповца просит помощи очевидцев двух аварий
Вологжанин погиб при переправе через реку
В Вологде создан совет главных врачей региона
Почти 500 череповчан остались без новогодних каникул
"Северсталь" победила СКА впервые за 7 лет
В Вологодской области погибло четыре человека при столкновении иномарок
В Вологде перекроют улицы во время празднования Нового года
Смертельная авария: произошло столкновение двух грузовиков на вологодской трассе
Череповец вошел в десятку депрессивных городов
В Вологде и Череповце в новогоднюю ночь подорожают билеты на автобус
В Череповце состоится костюмированный забег
В Вологодской области подоражает проезд на электричках
Врачи, приехавшие работать в вологодскую глубинку, получат 1,5 миллиона рублей
Дело опекунов Степана Кукина суд будет рассматривать с участием присяжных заседателей
Вологжанка умерла от самолечения
Автобусы 15 и 36 в Вологде изменят маршруты, а 12 - расписание