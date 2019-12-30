ГИБДД Череповца просит помощи очевидцев двух аварий

СЕГОДНЯ 12:17 2019-12-30T14:32:58+03:00

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Отдел ГИБДД Череповца ищет очевидцев двух ЧП на дорогах. Одно ДТП случилось 20 декабря, второе - 22-го.

20 декабря у дома 30 на улице Мира, что на конечной маршрута, остановка «Доменная», около 7:50 из автобуса маршрута № 27 (экспресс) мужчина выпал из автобуса.

А 22 декабря у дома 106 по улице Краснодонцев, с 22 до 23 часов неустановленная машина протаранила автомобиль «Форд-Фокус», после чего покинула место ДТП.

Всех очевидцев ДТП просят позвонить в группу розыска ГИБДД по телефонам: 67–12–90, 67–12–57 — розыск ОР ДПС ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу или предоставить по адресу: Череповец, ул. Промышленная, 2, каб. № 202 (пн, вт, ср, пт — с 08.00 до 12.30, с 13.30 до 17.00; чт — с 08.00 до 12.30).

ИСТОЧНИК KP.RU