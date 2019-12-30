Вологжанин погиб при переправе через реку
Его ищут водолазы
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Мужчина пропал на переправе через реку. О ЧП сообщает пресс-служба МЧС. Поисками занимаются спасатели. Главная версия - он утонул.
ЧП случилось в Вытегорском районе на реке Мегра, в районе села Верховье. Сообщается, что мужчина, местный житель 1954 г.р., намеревался на самодельном плоту пересечь реку. Однако плот был найден, а человек пропал.
По мнению спасателей, он мог упасть в ледяную воду. В этом случае пенсионер вряд ли смог выбраться на берег самостоятельно. Поэтому пенсионера ищут водолазы АСУНЦ «Вытегра».
ИСТОЧНИК KP.RU