Вологжанин погиб при переправе через реку

СЕГОДНЯ 11:21 2019-12-30T14:34:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Мужчина пропал на переправе через реку. О ЧП сообщает пресс-служба МЧС. Поисками занимаются спасатели. Главная версия - он утонул.

ЧП случилось в Вытегорском районе на реке Мегра, в районе села Верховье. Сообщается, что мужчина, местный житель 1954 г.р., намеревался на самодельном плоту пересечь реку. Однако плот был найден, а человек пропал.

По мнению спасателей, он мог упасть в ледяную воду. В этом случае пенсионер вряд ли смог выбраться на берег самостоятельно. Поэтому пенсионера ищут водолазы АСУНЦ «Вытегра».

ИСТОЧНИК KP.RU