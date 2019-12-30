В Вологде создан совет главных врачей региона

СЕГОДНЯ 11:13 2019-12-30T11:13:56+03:00

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В Вологодской области создан Совет главных врачей. Это общественный орган, который будет решать общие для всех мед учреждений вопросы. Главные врачи объединились и совместно будут генерировать предложения и различные инициативы по самым важным проблемам в сфере здравоохранения.

В Совет вошли главные врачи 21 медицинской организации Вологды, Череповца, а также главврачи центральных районных больниц.

Общим голосованием был выбран председатель. Им стал главный врач Вологодской областной клинической больницы Дмитрию Ванькову, его заместителем - руководитель областной клинической больницы N2 Череповца Андрей Пулин.

Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU