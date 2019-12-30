В Вологде создан совет главных врачей региона
В Вологодской области создан Совет главных врачей. Это общественный орган, который будет решать общие для всех мед учреждений вопросы. Главные врачи объединились и совместно будут генерировать предложения и различные инициативы по самым важным проблемам в сфере здравоохранения.
В Совет вошли главные врачи 21 медицинской организации Вологды, Череповца, а также главврачи центральных районных больниц.
Общим голосованием был выбран председатель. Им стал главный врач Вологодской областной клинической больницы Дмитрию Ванькову, его заместителем - руководитель областной клинической больницы N2 Череповца Андрей Пулин.
Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
ИСТОЧНИК KP.RU