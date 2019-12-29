В Вологодской области погибло четыре человека при столкновении иномарок

СЕГОДНЯ 11:29 2019-12-29T11:30:57+03:00

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Четыре человека погибли в лобовом столкновении. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по области.

Столкновение произошло 29 декабря в 2:00 на 676 километре трассы М-8 - Москва– Архангельск в Верховажском районе. По предварительным данным, водитель Ford Focus выехал на встречную полосу, где двигался автомобиль Nissan Almera.

В результате столкновения в автомашине Nissan погибло четыре человека: водитель, мужчина 1997 года рождения, пассажирка 1997 года рождения, которая сидела справа на переднем сидении, пассажирка 1975 года рождения, которая сидела за водителем, и пассажир. Личность последнего не установлена.

Водитель автомобиля Ford и его пассажир направлены на обследование в районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU