В Вологде перекроют улицы во время празднования Нового года

СЕГОДНЯ 11:19 2019-12-29T11:33:09+03:00

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В Вологде во время празднования Нового года ограничат движение для автомобилей.

Изменения коснутся девяти улиц. Это сделано для удобства пешеходов.

Так, 29 декабря с 10.00 до 13:00 перекроют участок улицы Михаила Поповича. Ограничение будет действовать на участке улицы от дома № 20 до дома № 24.

30 декабря на Советском проспекте ограничат движение с 17:00 до 21:00. Автомобили не смогут продолжить движение на участке от улицы Марии Ульяновой до Предтеченской.

В это же время ограничение будет действовать на улице Лермонтова - на участке от Предтеченской до Ленина и по площади Возрождения.

Кроме того, по этим же улицам будет запрет для проезда с 18:00 31 декабря до 4:00 1 января.

ИСТОЧНИК KP.RU