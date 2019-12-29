В Вологде перекроют улицы во время празднования Нового года
В Вологде во время празднования Нового года ограничат движение для автомобилей.
Изменения коснутся девяти улиц. Это сделано для удобства пешеходов.
Так, 29 декабря с 10.00 до 13:00 перекроют участок улицы Михаила Поповича. Ограничение будет действовать на участке улицы от дома № 20 до дома № 24.
30 декабря на Советском проспекте ограничат движение с 17:00 до 21:00. Автомобили не смогут продолжить движение на участке от улицы Марии Ульяновой до Предтеченской.
В это же время ограничение будет действовать на улице Лермонтова - на участке от Предтеченской до Ленина и по площади Возрождения.
Кроме того, по этим же улицам будет запрет для проезда с 18:00 31 декабря до 4:00 1 января.
ИСТОЧНИК KP.RU