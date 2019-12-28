2019-12-28T18:40:13+03:00
Происшествия

Смертельная авария: произошло столкновение двух грузовиков на вологодской трассе

Один человек погиб, еще один получил травмы
Иван Чухнин
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В Великоустюгском районе произошло ДТП: в лобовом столкновении погиб человек.

27 декабря вечером столкнулись грузовики. Как сообщает пресс-центр УМВД по Вологодской области, ЧП случилось на 420 километре автотрассы УреньШарьяНикольскКотлас.

Грузовик «ДАФ», под управлением 47-летнего водителя, врезался в "МАН". От удара в автомобиле марки «МАН» погиб водитель. Его пассажирка пострадала - она с серьезными травмами доставлена в районную больницу.

По факту ДТП проводится проверка. ГИБДД по ее результатам вынесет решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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