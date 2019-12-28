Смертельная авария: произошло столкновение двух грузовиков на вологодской трассе
Один человек погиб, еще один получил травмы
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В Великоустюгском районе произошло ДТП: в лобовом столкновении погиб человек.
27 декабря вечером столкнулись грузовики. Как сообщает пресс-центр УМВД по Вологодской области, ЧП случилось на 420 километре автотрассы Урень – Шарья – Никольск – Котлас.
Грузовик «ДАФ», под управлением 47-летнего водителя, врезался в "МАН". От удара в автомобиле марки «МАН» погиб водитель. Его пассажирка пострадала - она с серьезными травмами доставлена в районную больницу.
По факту ДТП проводится проверка. ГИБДД по ее результатам вынесет решение.
ИСТОЧНИК KP.RU