Смертельная авария: произошло столкновение двух грузовиков на вологодской трассе

СЕГОДНЯ 18:40 2019-12-28T18:40:13+03:00

Один человек погиб, еще один получил травмы

Изменить размер текста: A A

В Великоустюгском районе произошло ДТП: в лобовом столкновении погиб человек.

27 декабря вечером столкнулись грузовики. Как сообщает пресс-центр УМВД по Вологодской области, ЧП случилось на 420 километре автотрассы Урень – Шарья – Никольск – Котлас.

Грузовик «ДАФ», под управлением 47-летнего водителя, врезался в "МАН". От удара в автомобиле марки «МАН» погиб водитель. Его пассажирка пострадала - она с серьезными травмами доставлена в районную больницу.

По факту ДТП проводится проверка. ГИБДД по ее результатам вынесет решение.

ИСТОЧНИК KP.RU