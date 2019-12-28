2019-12-28T16:20:28+03:00
Общество

Череповец вошел в десятку депрессивных городов

Жители в нем чувствуют себя не очень счастливыми
Иван Чухнин
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Череповец вошел в десятку самых депрессивных городов России. Об этом свидетельствует федеральный социологический опрос, проведённый в декабре 2019 года исследовательским агентством Zoom Market.

Опрос проводился среди 3000 человек - жителей 25 городов. Социологи спрашивали респондентов - часто ли они грустят, получают ли удовольствие от жизни, довольны ли собой и считают ли себя депрессивными.

А самыми депрессивными оказались жители Норильска, Перми и Саратова. Седьмое место занят Череповец. В десятке грустных городов - Челябинск, Омск, Брянск, Екатеринбург, Уфа. Замыкает ТОП-10 - Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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