2019-12-28T15:49:32+03:00
Общество

В Вологде и Череповце в новогоднюю ночь подорожают билеты на автобус

В Вологде организуют 7 праздничных маршрутов
Иван Чухнин
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В новогоднюю ночь проезд в автобусах Вологды подорожает. Он составит 40 рублей. Всего будут работать семь ночных маршрутов. Они свяжут площадь Революции с микрорайонами. Автобусы и троллейбусы 31 декабря будут работать по индивидуальному расписанию и до полуночи стоимость проезда будет обычной - 26 рублей.

Но в новом году все изменится. С 00:30 начнут автобусы пойдут по маршрутам: «Лукьяново - Центр», «Больничный комплекс - «Бригантина», «Дальняя - Драмтеатр», «Архангельская - Ильюшина», «Лоста - ВоГУ», «Молочное – Центр», «Прилуки – Центр» уже за 40 рублей, все льготы отменены. Общественный транспорт будет ходить до 4.00 1 января.

Интервалы составят от 15 до 50 минут.

С 1 января по 8 января 2020 года движение автобусов по маршрутам регулярных перевозок пассажиров будет осуществляться по расписанию выходного дня.

В Череповце цена новогоднего билета в автобусе составит 56 рублей, в трамвае - до 52 рублей, с 00.30 до 5.30 часов утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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