В Череповце состоится костюмированный забег
;В Череповце пройдет новогодний костюмированный забег "Бенгальские они".Зрелищное массовое спортивное мероприятие пройдет 29 декабря на стадионе "Металлург".
Спортсмены пробегут на четырехкилометровую дистанцию, кроме того, пройдут забеги по времени. По традиции состоится и костюмированный забег для детей на 800 метров.
Самый продолжительный - семичасовой забег. На него зарегистрировались 20 человек. На северную ходьбу, которая будет идти 6 часов, зарегистрировались спортсмены из Санкт-Петербурга. На трехчасовой забег зарегистрировались 25 спортсменов. Но больше всего желающих бежать один час - 80 человек.
Впервые введена дистанция четыре километра.Костюмированный забег организован для детей. Как сообщает сайт Черинфо, всего будут участвовать около 200 человек. Соревнования начнутся в 10 часов и пройдут в Череповце в четвертый раз.
ИСТОЧНИК KP.RU