2019-12-28T15:30:32+03:00
Общество

В Череповце состоится костюмированный забег

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Череповце пройдет новогодний костюмированный забег "Бенгальские они".Зрелищное массовое спортивное мероприятие пройдет 29 декабря на стадионе "Металлург".

Спортсмены пробегут на четырехкилометровую дистанцию, кроме того, пройдут забеги по времени. По традиции состоится и костюмированный забег для детей на 800 метров.

Самый продолжительный - семичасовой забег. На него зарегистрировались 20 человек. На северную ходьбу, которая будет идти 6 часов, зарегистрировались спортсмены из Санкт-Петербурга. На трехчасовой забег зарегистрировались 25 спортсменов. Но больше всего желающих бежать один час - 80 человек.

Впервые введена дистанция четыре километра.Костюмированный забег организован для детей. Как сообщает сайт Черинфо, всего будут участвовать около 200 человек. Соревнования начнутся в 10 часов и пройдут в Череповце в четвертый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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