2019-12-27T15:06:34+03:00
Общество

В Вологодской области подоражает проезд на электричках

При этом региональных льгот для пассажиров не предусмотрено
Иван Чухнин
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В Вологодской области подорожает проезд на электричках. Приказ подписан Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области.

С 1 января 2020 тариф на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории региона составит 3,05 руб. за 1 километр пути. Предельный тариф для пассажиров в 2019 году был 2,97 рубля за один пассажиро-километр.

Бесплатный проезд предусмотрен лишь для федеральных льготников. Региональных льгот на проезд в пригородных поездах не предусмотрено.

Резкое сокращение пассажирских перевозок на электричках началось несколько лет назад - правительство региона отказалось выплачивать выпадающие расходы перевозчику. Тогда ряд направлений были сокращены. Люди массово пересели на автобусы, маршрутки, автомобильный транспорт, в том числе транспорт нелегальных перевозчиков. Это не могло не сказаться на безопасности на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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