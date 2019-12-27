В Вологодской области подоражает проезд на электричках
В Вологодской области подорожает проезд на электричках. Приказ подписан Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области.
С 1 января 2020 тариф на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории региона составит 3,05 руб. за 1 километр пути. Предельный тариф для пассажиров в 2019 году был 2,97 рубля за один пассажиро-километр.
Бесплатный проезд предусмотрен лишь для федеральных льготников. Региональных льгот на проезд в пригородных поездах не предусмотрено.
Резкое сокращение пассажирских перевозок на электричках началось несколько лет назад - правительство региона отказалось выплачивать выпадающие расходы перевозчику. Тогда ряд направлений были сокращены. Люди массово пересели на автобусы, маршрутки, автомобильный транспорт, в том числе транспорт нелегальных перевозчиков. Это не могло не сказаться на безопасности на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU