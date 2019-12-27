Врачи, приехавшие работать в вологодскую глубинку, получат 1,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:08 2019-12-27T14:08:04+03:00

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Вологодская область лихорадочно пытается решить проблему медицинских кадров на селе.

Очередные изменения внесены в программы, касающиеся финансового обеспечения привлеченным специалистов. С начала 2020 года специалисты, по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» имеют право на единовременную выплату в 1,5 млн рублей (врачам) и 750 тысяч рублей (фельдшерам). Кроме этого, повысился возраст участия в программах — «подъемные» смогут получать и те, кому за 50 лет. Как сообщает департамент здравоохранения, с начала работы программ — программа «Земский доктор» работает с 2012-го, программа «Земский фельдшер» — с 2018 года — в глубинку Вологодской области привлечено более 200 работников. Больше всего договоров заключено с с медицинскими работниками в Шекснинской, Кирилловском и Вологодском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU