2019-12-27T13:36:52+03:00
Происшествия

Дело опекунов Степана Кукина суд будет рассматривать с участием присяжных заседателей

Заседания пройдут в закрытом режиме
Иван Чухнин
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Степан Кукин скончался после жестокого избиения в семье опекунов.Степан Кукин скончался после жестокого избиения в семье опекунов.
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Уголовное дело в отношении опекунов Степана Кукина будет рассматриваться с участием присяжных заседателей. Об этом только что сообщила пресс-служба судов Вологодской области. 2

7 декабря было проведено предварительное слушание по уголовному делу в отношении Юлии и Евгения Блохиных. Органами следствия Блохина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. в, г ч. 2 ст. 112, п.п. г, е ч. 2 ст. 117, п.п. в, д ч. 2 ст. 105, ст. 125, ст. 156 УК РФ, Блохин - в совершении преступлений, предусмотренных п.п. в, г ч. 2 ст. 112, п.п. г, е ч. 2 ст. 117, ст. 125 УК РФ. По итогам предварительного слушания суд удовлетворил ходатайство Юлии Блохиной о рассмотрении уголовного дела с участием коллегии присяжных заседателей.

Судебное заседание назначено на 22 января 2019 года на 10:00. Судебное заседание будет проходить в закрытом режиме.

Напомним, ранее,18 декабря, в ходе заседания Блохина заявила отвод председательствующему судье, поскольку он разрешил проведение фото- и видеосъемки судебного заседания. Но суд ходатайство отклонил, в связи с тем, что данное обстоятельство согласно УПК РФ не может являться основанием для отвода председательствующего. Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Блохиных суд оставил без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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