Вологжанка умерла от самолечения
Два месяца назад у нее загорелся халат при готовке еды на кухне
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Вологжанка занималась самолечением и погибла. У нее развился сепсис. О трагедии сообщает районная газета "Звезда".
В реанимацию Шекснинской районной больницы поступила пенсионерка. 65-летняя жительница Шексны около двух месяцев назад получила ожоги - на кухне, когда во время приготовления пищи у нее загорелся халат. От медпомощи она отказалась и занялась самолечением.
В результате в больницу она попала в крайне сложном состоянии, врачи спасти не смогли.
По факту смерти пенсионерки проводится проверка, устанавливаются все причины, приведшие к ее смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU