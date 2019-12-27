2019-12-27T16:39:46+03:00
Происшествия

Вологжанка умерла от самолечения

Два месяца назад у нее загорелся халат при готовке еды на кухне
Иван Чухнин
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Вологжанка занималась самолечением и погибла. У нее развился сепсис. О трагедии сообщает районная газета "Звезда".

В реанимацию Шекснинской районной больницы поступила пенсионерка. 65-летняя жительница Шексны около двух месяцев назад получила ожоги - на кухне, когда во время приготовления пищи у нее загорелся халат. От медпомощи она отказалась и занялась самолечением.

В результате в больницу она попала в крайне сложном состоянии, врачи спасти не смогли.

По факту смерти пенсионерки проводится проверка, устанавливаются все причины, приведшие к ее смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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