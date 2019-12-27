Автобусы 15 и 36 в Вологде изменят маршруты, а 12 - расписание

СЕГОДНЯ 12:50 2019-12-27T12:50:45+03:00

Об этом сообщает автотранспортное предприятие

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С 1 января 2020 года на городском автобусном маршруте № 12 изменится расписание, Маршрут движения останется прежним: он связывает 6-й микрорайон с ВПЗ.

Корректировка расписания связана с изменением автобусных маршрутов № 15 и № 36. С 1 января 2020 года они изменят свои маршруты и будут пересекаться с движением автобуса № 12.

Напомним, с 1 января маршрут №15 «Евковская – парк Рождественский» будет следовать по такому пути: Архангельская - Конева - Герцена - Октябрьская - Ленинградская - Псковская - Возрождения.

Промежуточные остановочные пункты: «Архангельская», «Воркутинская», «Школа», «Беляева», «Рабочая», «Яшина», «Пирогова», «Зосимовская», «Золотой ключик», «ТЮЗ», «Кирова», «Гончарная», «Петина», «Ярославская», «Новгородская», «Костромская», «Псковская», «Возрождения», «Ягодная» (Южный мкр., Троллейбусное депо).

Изменения коснутся и маршрута №36 «Евковская - с/о Авиатор». Он будет продлён до остановочного пункта «Евковская», который расположен на улице Архангельской.

ИСТОЧНИК KP.RU