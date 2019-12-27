Гостей к Деду Морозу повезет настоящий паровоз
В Великий Устюг 28 декабря прибудет необычный туристический поезд. Паровоз привезет целый состав гостей к Деду Морозу из Москвы.Маршрут более тысячи километров москвичи преодолеют на старинных паровозах П36.
Целый день пассажиры необычного поезда пробудут в старинном городе и на Вотчине Деда Мороза. А вечером они отправятся обратно.
По пути поезд делает несколько остановок - специалисты должны проверить техническое состояния паровоза, прочистить топку, заправиться углем и водой.
Как сообщает пресс-служба СЖД, паровозы П36 - послевоенное поколение техники, в середине 1950-х годов паровоз такой марки был самым современным советским пассажирским локомотивом на паровой тяге.
ИСТОЧНИК KP.RU