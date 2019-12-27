2019-12-27T12:18:36+03:00
Общество

Гостей к Деду Морозу повезет настоящий паровоз

Состав прибудет в Великий Устюг 28 декабря
Иван Чухнин
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Автор: Sherman | Фото сделано 28.IX.2018Автор: Sherman | Фото сделано 28.IX.2018
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В Великий Устюг 28 декабря прибудет необычный туристический поезд. Паровоз привезет целый состав гостей к Деду Морозу из Москвы.Маршрут более тысячи километров москвичи преодолеют на старинных паровозах П36.

Целый день пассажиры необычного поезда пробудут в старинном городе и на Вотчине Деда Мороза. А вечером они отправятся обратно.

По пути поезд делает несколько остановок - специалисты должны проверить техническое состояния паровоза, прочистить топку, заправиться углем и водой.

Как сообщает пресс-служба СЖД, паровозы П36 - послевоенное поколение техники, в середине 1950-х годов паровоз такой марки был самым современным советским пассажирским локомотивом на паровой тяге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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